  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Adyguée
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Adyguée, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Novaya Adygeya, Russie
Appartement 2 chambres
Novaya Adygeya, Russie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 58 m²
Sol 9/16
Vente de la PROPRIÉTAIRE !* Nouvelle Adygea, Beregovaya str., 3, allumé. 17.• soutien juridi…
$6,63M
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
