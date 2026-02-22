Maisons à vendre en Ramensky District, Russie

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maison 3 chambres dans Ramensky District, Russie
Maison 3 chambres
Ramensky District, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Vendu maison de Carcas sur un terrain de 6 acres dans un village de chalet. Superficie de 9…
$37,259
Maison 3 chambres dans Ramensky District, Russie
Maison 3 chambres
Ramensky District, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
Vendu maison de Carcas avec sauna 102 m2 sur un terrain de 6 acres dans un village de chalet…
$40,517
Maison 5 chambres dans Ramensky District, Russie
Maison 5 chambres
Ramensky District, Russie
Nombre de pièces 5
Surface 114 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de deux étages de Carcas 114 mètres carrés sur un terrain de 6,81 acres dans…
$54,695
Maison 3 chambres dans Ramensky District, Russie
Maison 3 chambres
Ramensky District, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Vendu maison de Carcas sur un terrain de 6,81 acres dans un village de chalets. Le propriét…
$41,318
Maison 3 chambres dans Ramensky District, Russie
Maison 3 chambres
Ramensky District, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Vendu maison IZ CARCASA avec deux chambres sur un terrain de 6 acres dans un village de chal…
$42,541
Maison 3 chambres dans Ramensky District, Russie
Maison 3 chambres
Ramensky District, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Vendu maison de Carcas avec deux chambres 92 m2 sur un terrain de 6 acres dans un village de…
$35,371
Maison 4 chambres dans Ramensky District, Russie
Maison 4 chambres
Ramensky District, Russie
Nombre de pièces 4
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
Vendu maison IZ CARCASA avec trois chambres 102 m2 sur un terrain de 6 acres dans un village…
$45,544
Maison 3 chambres dans Bahteevo, Russie
Maison 3 chambres
Bahteevo, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
Vendu maison de Carcas avec une chambre principale de 102 m2 sur un terrain de 8,19 acres da…
$46,798
Maison 3 chambres dans Bahteevo, Russie
Maison 3 chambres
Bahteevo, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Vendu maison de Carcas sur un terrain de 8,19 acres dans un village de chalet de classe conf…
$43,568
Maison 3 chambres dans Ramensky District, Russie
Maison 3 chambres
Ramensky District, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Vendu maison de Carcas avec deux chambres 92 m2 sur un terrain de 6,08 acres dans un village…
$35,371
