Immobilier commercial en Oblast d'Orel, Russie

Krasnoarmejskoe selskoe poselenie
52
52 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 80 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 80 m²
Horosevskij, Russie
Surface 80 m²
$586,281
Propriété commerciale 239 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 239 m²
Horosevskij, Russie
Surface 239 m²
$1,72M
Propriété commerciale 174 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 174 m²
Horosevskij, Russie
Surface 174 m²
$1,24M
Propriété commerciale 85 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 85 m²
Horosevskij, Russie
Surface 85 m²
$662,897
Propriété commerciale 78 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 78 m²
Horosevskij, Russie
Surface 78 m²
$569,586
Propriété commerciale 85 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 85 m²
Horosevskij, Russie
Surface 85 m²
$662,897
Propriété commerciale 251 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 251 m²
Horosevskij, Russie
Surface 251 m²
$1,88M
Propriété commerciale 186 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 186 m²
Horosevskij, Russie
Surface 186 m²
$1,29M
Propriété commerciale 78 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 78 m²
Horosevskij, Russie
Surface 78 m²
$569,586
Propriété commerciale 246 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 246 m²
Horosevskij, Russie
Surface 246 m²
$1,80M
Propriété commerciale 244 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 244 m²
Horosevskij, Russie
Surface 244 m²
$1,77M
Propriété commerciale 227 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 227 m²
Horosevskij, Russie
Surface 227 m²
$1,66M
Propriété commerciale 85 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 85 m²
Horosevskij, Russie
Surface 85 m²
$665,118
Propriété commerciale 62 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 62 m²
Horosevskij, Russie
Surface 62 m²
$519,972
Propriété commerciale 78 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 78 m²
Horosevskij, Russie
Surface 78 m²
$569,586
Propriété commerciale 163 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 163 m²
Horosevskij, Russie
Surface 163 m²
$1,12M
Propriété commerciale 74 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 74 m²
Horosevskij, Russie
Surface 74 m²
$534,576
Propriété commerciale 172 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 172 m²
Horosevskij, Russie
Surface 172 m²
$1,40M
Propriété commerciale 214 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 214 m²
Horosevskij, Russie
Surface 214 m²
$1,53M
Propriété commerciale 216 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 216 m²
Horosevskij, Russie
Surface 216 m²
$1,55M
Propriété commerciale 278 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 278 m²
Horosevskij, Russie
Surface 278 m²
$2,03M
Propriété commerciale 201 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 201 m²
Horosevskij, Russie
Surface 201 m²
$1,41M
Propriété commerciale 177 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 177 m²
Horosevskij, Russie
Surface 177 m²
$1,24M
Propriété commerciale 271 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 271 m²
Horosevskij, Russie
Surface 271 m²
$1,95M
Propriété commerciale 78 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 78 m²
Horosevskij, Russie
Surface 78 m²
$630,722
Propriété commerciale 231 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 231 m²
Horosevskij, Russie
Surface 231 m²
$1,67M
Propriété commerciale 63 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 63 m²
Horosevskij, Russie
Surface 63 m²
$530,004
Propriété commerciale 59 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 59 m²
Horosevskij, Russie
Surface 59 m²
$467,065
Propriété commerciale 193 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 193 m²
Horosevskij, Russie
Surface 193 m²
$1,34M
Propriété commerciale 188 m² dans Horosevskij, Russie
Propriété commerciale 188 m²
Horosevskij, Russie
Surface 188 m²
$1,33M
