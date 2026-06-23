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Village de chalets Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$217,860
;
17
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ID: 38145
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 5514
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 23/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Käkisalmi District
  • Ville
    Plodovskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    41K 156

À propos du complexe

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Русский Русский
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calme et vérifié. Cet hiver, il y a des conditions spéciales d'achat - contactez-nous pour connaître les détails et organiser un visionnement. De telles offres sont rares et sélectionnées rapidement.

Des lieux qui complètent votre rythme de vie

L'emplacement est valorisé non seulement par l'intimité de l'eau, mais aussi par l'environnement riche et déjà formé. Près de centres de loisirs opérationnels tels que Pyhäjärvi, EcoPort, Aquamarine, qui complètent la vie quotidienne avec des infrastructures de loisirs: itinéraires pédestres, activités nautiques, restaurants, bains et formats de loisirs club, Losevo dispose d'un club équestre et d'un parc à cordes.

A proximité se trouve le système Vuoksa, qui constitue l'un des paysages naturels les plus pittoresques de la région. A 10 minutes en voiture, l'île de Konevets, où se trouve le monastère Konevsky Nativité-Theotokos, il y a aussi la célèbre Pierre du Cheval, un ancien bloc culte devenu un sanctuaire chrétien. Il ne s'agit pas d'un environnement de villégiature temporaire, mais d'un groupe de pays établi qui se développe depuis des années.

La nature russe au caractère nordique

Autour - conservé sa nature originale de l'isthme karélien et une vraie forêt du nord, où poussent champignons, baies et plantes médicinales. C'est un territoire qui a été choisi depuis des générations pour vivre, et sa valeur est encore là.

Paix de la nature avec confort urbain

Ne cherchez pas de compromis entre confort et détente dans la nature. Village avec commodités: approvisionnement en eau centrale, électricité 15 kW, éclairage, Internet. Le territoire du village est clôturé, équipé d'une barrière et d'un système de contrôle.

Mercredi pour la vie et le repos

L'infrastructure de l'eau devient une partie naturelle de la vie quotidienne, vous permettant de passer du temps sur le lac à n'importe quel moment pratique. C'est un format de loisirs qui ne nécessite pas de voyage et de planification - tout est déjà proche. Pour les résidents, il y a des endroits pour les loisirs et une aire de jeux, il y a une jetée paysagée et un glissement pour lancer des bateaux et des bateaux pour la pêche et des promenades agréables sur l'eau. Il est prévu de créer un terrain de sport avec un complexe d'entraînement et un terrain de volleyball.

Confort à chaque étape

FACT reste avec vous non seulement dans la phase de transaction. Toutes les questions liées à l'exploitation et à l'entretien du village relèvent de la responsabilité de la compagnie de services FACT. Service de sorte que la vie ici reste confortable et prévisible année après année. Une application mobile pratique est disponible pour vous.

Contactez-nous.
Prêt à répondre aux questions et à montrer le site dans un format pratique - disponible en ligne! Chapitre 232. Numéro cadastrale 1: 47:03:0802001:579

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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie

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