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Village de chalets Korkinskij Rucej

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
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ID: 38088
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Dernière actualisation: 16/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vsevolozhsky District
  • Ville
    Koltusskoe gorodskoe poselenie

À propos du complexe

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Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement naturel et un ruisseau pittoresque dans le village sont un excellent choix.

Le village peut être atteint par l'un des deux itinéraires pratiques: sur l'autoroute Murmansk ou Koltushskoye autoroute Navigator vous dira toujours une autoroute moins occupée. A 15 minutes de CAD, et tu es rentré.
Le coût des parcelles a déjà inclus les communications: électricité 3 kW avec la possibilité d'augmenter l'électricité, les routes et le système de drainage. Il n'y a pas de restrictions !

La beauté de la nature, les plages bien équipées et propres, la baignade dans le lac Korkina - tout cela est disponible pour les résidents du village. Dans les centres de loisirs situés sur la rive du lac, vous pouvez organiser un tournoi de paintball, attraper la truite, faire du vélo quad, et en hiver sur les motoneiges. Autour du village est une forêt dense, et sur son territoire il y a un grand ruisseau. Cet environnement naturel assure un niveau élevé d'écologie et une vie saine pour toute la famille.

Le ruisseau Korkinsky est situé près du village de Cocos du développeur. Cela permet aux résidents d'utiliser librement l'infrastructure de loisirs du village voisin. Trouvez de nouveaux amis et faites la course ensemble, organisez des tournois de volleyball de plage parmi les adultes et les enfants, pratiquez sur simulateurs de rue et détendez-vous avec les enfants sur le terrain de jeux près de la maison, et en hiver hors de la diapositive.

Dans la zone de loisirs "Coconuts" société de gestion tient des vacances, des compétitions et des cours de maître pour les enfants et les adultes. Les résidents de la rivière Korkinsky sont heureux de rejoindre! L'organisation de vacances, le maintien de l'ordre et la propreté dans le village se trouvent sur les épaules d'une société de gestion expérimentée.

Commerces, écoles, maternelles, polycliniques, bureaux de poste et banques sont situés à 10 minutes en voiture, dans le grand village de Razmetelevo. Par conséquent, vivre dans le ruisseau Korkin sera pratique toute l'année. Chapitre 159. Numéro cadastrale 1: 47:07:1047004:1063 Numéro cadastrale 2: 47:07:1047004:1062

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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie

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