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Village de chalets

Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
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ID: 35234
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2191
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 30/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vsevolozhsky District
  • Ville
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    KP Kavgolovskie holmy, Vostocnyj proezd, 54

À propos du complexe

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Cottage village "Kavgolovsky Hills" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de LO. Il est agréable de marcher le long des sentiers forestiers pour nettoyer les plans d'eau et de se détendre sur les plages de sable du lac Kavgolovsky. C'est un endroit pour une vie confortable et riche dans la nature sans interruption du travail dans la ville.

Dans un endroit pittoresque et isolé est un bloc de 10 maisons du projet Negorod. Les maisons sont en brique céramique. Chaque maison est située sur le site selon les principes de l'insolation, et ensemble ils représentent un ensemble complet qui s'intègre harmonieusement dans le paysage de tout le village.
Le coût de chaque parcelle avec une maison comprend déjà l'ensemble nécessaire de communications et d'infrastructures: électricité souterraine d'une capacité de 15 kW, approvisionnement centralisé en eau et en gaz, un terrain paysagé et clôturé avec place de stationnement 2-3 voitures Parc no 54. Numéro cadastrale 1: 47:07:0154001:817

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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie

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