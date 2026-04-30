Village de chalets

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Cottage village "Kavgolovsky Hills" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de LO. Il est agréable de marcher le long des sentiers forestiers pour nettoyer les plans d'eau et de se détendre sur les plages de sable du lac Kavgolovsky. C'est un endroit pour une vie confortable et riche dans la nature sans interruption du travail dans la ville.
Dans un endroit pittoresque et isolé est un bloc de 10 maisons du projet Negorod. Les maisons sont en brique céramique. Chaque maison est située sur le site selon les principes de l'insolation, et ensemble ils représentent un ensemble complet qui s'intègre harmonieusement dans le paysage de tout le village. Le coût de chaque parcelle avec une maison comprend déjà l'ensemble nécessaire de communications et d'infrastructures: électricité souterraine d'une capacité de 15 kW, approvisionnement centralisé en eau et en gaz, un terrain paysagé et clôturé avec place de stationnement 2-3 voitures Parc no 54. Numéro cadastrale 1: 47:07:0154001:817
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
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