Village de chalets Sosnovyj plaz

Terrain dans le village préparé près du lac Pioneer et juste à côté de la forêt!



Lieu:

100 km de la CAO

→ Le terrain est situé dans le quartier de Vyborg de LO, dans le village de chalet fini "Pine Beach", sur la rive sablonneuse du lac Pioneer entouré de forêts reliques et la nature de l'isthme carélien.

→ Dans les localités les plus proches de Yermilovo et de la vallée rouge, situées à 10 minutes en voiture, il y a tout ce dont vous avez besoin : le magasin Magnit, les jardins d'enfants, les crèches et les écoles, les cafés, les bureaux de poste et les banques, un hôpital, un service d'ambulance, le Temple des premiers apôtres suprêmes Pierre et Paul.



Ingénierie et infrastructures:

Electricité 15 kW (sous 861 résolutions)

Approvisionnement en eau centrale (dans plusieurs zones)

→ Internet

BCP avec clôture de façade

→ Routes larges - chapelure asphaltée, système de drainage ouvert

→ Territoire pour les loisirs sur la rive du lac



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! sans intérêts pour les 9 premiers mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine

→ Avantages supplémentaires pour les acheteurs des régions



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.

→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site



Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!

5 Zones de construction à LO

→ Zones entourées de forêts et de lacs

→ Achat directement auprès du propriétaire du site





La propriété n° 26 est possible. Numéro cadastrale: 47:01:1314001:1988