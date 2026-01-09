  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Primorskoe gorodskoe poselenie
  4. Village de chalets Sosnovyj plaz

Village de chalets Sosnovyj plaz

Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
;
19
Laisser une demande
ID: 27534
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2346
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vyborgsky District
  • Ville
    Primorskoe gorodskoe poselenie

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский
Terrain dans le village préparé près du lac Pioneer et juste à côté de la forêt!

Lieu:
100 km de la CAO
→ Le terrain est situé dans le quartier de Vyborg de LO, dans le village de chalet fini "Pine Beach", sur la rive sablonneuse du lac Pioneer entouré de forêts reliques et la nature de l'isthme carélien.
→ Dans les localités les plus proches de Yermilovo et de la vallée rouge, situées à 10 minutes en voiture, il y a tout ce dont vous avez besoin : le magasin Magnit, les jardins d'enfants, les crèches et les écoles, les cafés, les bureaux de poste et les banques, un hôpital, un service d'ambulance, le Temple des premiers apôtres suprêmes Pierre et Paul.

Ingénierie et infrastructures:
Electricité 15 kW (sous 861 résolutions)
Approvisionnement en eau centrale (dans plusieurs zones)
→ Internet
BCP avec clôture de façade
→ Routes larges - chapelure asphaltée, système de drainage ouvert
→ Territoire pour les loisirs sur la rive du lac

Conditions d'achat:
→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels
→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! sans intérêts pour les 9 premiers mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;
Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine
→ Avantages supplémentaires pour les acheteurs des régions

Garantie:
→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents
→ Le projet est mis en œuvre par FACT.
→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site

Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!
5 Zones de construction à LO
→ Zones entourées de forêts et de lacs
→ Achat directement auprès du propriétaire du site


La propriété n° 26 est possible. Numéro cadastrale: 47:01:1314001:1988

Localisation sur la carte

Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets Negorod Zanevskij
Imeni Sverdlova, Russie
depuis
$199,605
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,298
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$32,438
Village de chalets Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$31,152
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$143,363
Vous regardez
Village de chalets Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$24,781
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$33,264
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,030
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Realting.com
Aller