Village de chalets Sosnovyj plaz

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Terrain dans le village préparé près du lac Pioneer et juste à côté de la forêt!
Lieu: 100 km de la CAO → Le terrain est situé dans le quartier de Vyborg de LO, dans le village de chalet fini "Pine Beach", sur la rive sablonneuse du lac Pioneer entouré de forêts reliques et la nature de l'isthme carélien. → Dans les localités les plus proches de Yermilovo et de la vallée rouge, situées à 10 minutes en voiture, il y a tout ce dont vous avez besoin : le magasin Magnit, les jardins d'enfants, les crèches et les écoles, les cafés, les bureaux de poste et les banques, un hôpital, un service d'ambulance, le Temple des premiers apôtres suprêmes Pierre et Paul.
Ingénierie et infrastructures: Electricité 15 kW (sous 861 résolutions) Approvisionnement en eau centrale (dans plusieurs zones) → Internet BCP avec clôture de façade → Routes larges - chapelure asphaltée, système de drainage ouvert → Territoire pour les loisirs sur la rive du lac
Conditions d'achat: → Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels → Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! sans intérêts pour les 9 premiers mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération; Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine → Avantages supplémentaires pour les acheteurs des régions
Garantie: → Vente directement du propriétaire, il y a des documents → Le projet est mis en œuvre par FACT. → La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site
Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites! 5 Zones de construction à LO → Zones entourées de forêts et de lacs → Achat directement auprès du propriétaire du site
La propriété n° 26 est possible. Numéro cadastrale: 47:01:1314001:1988
Localisation sur la carte
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour