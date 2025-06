Village de chalets Levada

La dernière partie du village "Levada", à 30 km de la course au nord de la région de Leningrad



Lieu:

Quartier Vsevolozhsky, à 30 km de la CAO

→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par l'autoroute Novoprizerskoe ou par la route 41K-065 en direction du village de Lehtusi.

→ L'infrastructure sociale est située à 10 minutes en voiture du village de Leskolovo - centres commerciaux, cafés, jardins d'enfants et écoles, pharmacies et cliniques ambulatoires, un centre de service de voiture, une pépinière de jardin et même un skatepark.



NATURE:

→ Un projet dans lequel la fraîcheur rustique est combinée avec les principes modernes du développement du pays. KP "Levada" sont des sites sur une prairie pittoresque à 30 km de la Ring Road.

→ Au bord de la forêt verte du village avec une prédominance d'épinettes et de pins



Ingénierie et infrastructures:

→ Electricité 15 kV

Routes avec chaussée en croûte asphaltée

→ Élimination de l'eau et système primaire d'extinction des incendies

→ Groupe d'entrée et parking invités

Forme de gestion – société de personnes de propriétaires immobiliers (TSN)



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pour la première année; jusqu'à 48 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.





Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!

5 Zones de construction à LO

→ Zones entourées de forêts et de lacs

→ Achat directement auprès du propriétaire du site





Présentation en ligne possible

Section 64. Numéro cadastrale du site: 47:07:0120001:2385