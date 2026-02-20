Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Mamonovo
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Mamonovo, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Mamonovo, Russie
Appartement 2 chambres
Mamonovo, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 2/5
Je vends un appartement spacieux de 65 m2 dans une maison en brique au 2ème étage sur 5 à Ma…
$70,354
