Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Leninsky District
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Leninsky District, Russie

Vidnoïe
19
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
50 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 422 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 422 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 422 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$3,02M
Laisser une demande
Entrepôt 750 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 750 m²
Leninsky District, Russie
Surface 750 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans un parc industriel moderne de Light Industrial f…
$1,60M
Laisser une demande
Entrepôt 1 330 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 330 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 330 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans un parc industriel moderne de Light Industrial f…
$2,83M
Laisser une demande
Entrepôt 978 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 978 m²
Leninsky District, Russie
Surface 978 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans un parc industriel moderne de Light Industrial f…
$23,094
Laisser une demande
Entrepôt 2 552 m² dans Meserino, Russie
Entrepôt 2 552 m²
Meserino, Russie
Surface 2 552 m²
Sol 1
La production et l'entrepôt de la classe B+ sont offerts à la location Domaine: 2 552 m2 - …
$32,877
Laisser une demande
Entrepôt 6 500 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 6 500 m²
Leninsky District, Russie
Surface 6 500 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$14,65M
Laisser une demande
Entrepôt 1 956 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 956 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 956 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$4,16M
Laisser une demande
Entrepôt 3 993 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 3 993 m²
Leninsky District, Russie
Surface 3 993 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$94,318
Laisser une demande
Entrepôt 643 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 643 m²
Leninsky District, Russie
Surface 643 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans un parc industriel moderne de Light Industrial f…
$1,37M
Laisser une demande
Entrepôt 4 932 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 4 932 m²
Leninsky District, Russie
Surface 4 932 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$10,48M
Laisser une demande
Entrepôt 3 470 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 3 470 m²
Leninsky District, Russie
Surface 3 470 m²
Sol 1
La production et l'entrepôt de la classe B+ sont offerts à la location Domaine: 3 470 m2 to…
$58,112
Laisser une demande
Entrepôt 978 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 978 m²
Leninsky District, Russie
Surface 978 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans un parc industriel moderne de Light Industrial f…
$2,08M
Laisser une demande
Entrepôt 2 552 m² dans Meserino, Russie
Entrepôt 2 552 m²
Meserino, Russie
Surface 2 552 m²
Sol 1
A vendre est offert la production et la classe d'entrepôt B+ Domaine: 2 552 m2 - général (e…
$4,27M
Laisser une demande
Entrepôt 3 183 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 3 183 m²
Leninsky District, Russie
Surface 3 183 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$7,18M
Laisser une demande
Entrepôt 3 756 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 3 756 m²
Leninsky District, Russie
Surface 3 756 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$7,98M
Laisser une demande
Entrepôt 1 330 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 330 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 330 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans un parc industriel moderne de Light Industrial f…
$31,401
Laisser une demande
Entrepôt 14 065 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 14 065 m²
Leninsky District, Russie
Surface 14 065 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$29,90M
Laisser une demande
Entrepôt 10 713 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 10 713 m²
Leninsky District, Russie
Surface 10 713 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$22,77M
Laisser une demande
Entrepôt 9 826 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 9 826 m²
Leninsky District, Russie
Surface 9 826 m²
Sol 1
Une unité de production et d'entrepôt est proposée pour la location/vente dans un parc indus…
$20,89M
Laisser une demande
Entrepôt 1 494 m² dans Gorki, Russie
Entrepôt 1 494 m²
Gorki, Russie
Surface 1 494 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Gorki…
$3,08M
Laisser une demande
Entrepôt 7 000 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 7 000 m²
Leninsky District, Russie
Surface 7 000 m²
Sol 3
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Superficie totale de 19 0…
$152,192
Laisser une demande
Entrepôt 19 422 m² dans Gorki, Russie
Entrepôt 19 422 m²
Gorki, Russie
Surface 19 422 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Gorki…
$40,03M
Laisser une demande
Entrepôt 33 618 m² dans Vidnoïe, Russie
Entrepôt 33 618 m²
Vidnoïe, Russie
Surface 33 618 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w8838 Complexe industriel et d'entrepôt. Actuellement, l'installati…
$26,27M
Laisser une demande
Entrepôt 15 480 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 15 480 m²
Leninsky District, Russie
Surface 15 480 m²
Sol 3
Entrepôt chauffé de classe A à louer Entrepôts à partir de 2000 m2 Caractéristiques techni…
$336,562
Laisser une demande
Entrepôt 2 988 m² dans Gorki, Russie
Entrepôt 2 988 m²
Gorki, Russie
Surface 2 988 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Gorki…
$6,16M
Laisser une demande
Entrepôt 1 360 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 360 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 360 m²
Sol 1
Zones de production et d'entrepôt de Light Industrial format sont proposés à la vente. Lieu:…
$2,78M
Laisser une demande
Entrepôt 1 750 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 750 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 750 m²
Sol 3
Locations Spacieux et chaleureux entrepôt à louer! Surface totale: 4750 m2. Hauteur du plaf…
$38,048
Laisser une demande
Entrepôt 2 000 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Leninsky District, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Superficie : 2000 mètres carrés Chauffage: gaz. Stockage : multi-température (vous pouvez st…
$33,495
Laisser une demande
Entrepôt 3 479 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 3 479 m²
Leninsky District, Russie
Surface 3 479 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w11725 Les locaux de production et d'entreposage du format Light In…
$7,11M
Laisser une demande
Entrepôt 7 470 m² dans Gorki, Russie
Entrepôt 7 470 m²
Gorki, Russie
Surface 7 470 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Gorki…
$15,40M
Laisser une demande

Types de propriétés en Leninsky District

propriété commerciale
Realting.com
Aller