  2. Russie
  3. Krasnoozernoe selskoe poselenie
  4. Commercial

Immobilier commercial en Krasnoozernoe selskoe poselenie, Russie

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 675 m² dans Krasnoozernoe selskoe poselenie, Russie
Propriété commerciale 675 m²
Krasnoozernoe selskoe poselenie, Russie
Surface 675 m²
Sol 1/1
Art. 90670662. Vente entreprise de location prête à l'emploi - Eco Recreation Base "Chale" p…
$817,694
Laisser une demande
