  2. Russie
  3. Klopickoe selskoe poselenie
  4. Commercial

Immobilier commercial en Klopickoe selskoe poselenie, Russie

18 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 4 113 m² dans Sumino, Russie
Propriété commerciale 4 113 m²
Sumino, Russie
Surface 4 113 m²
Sol 1/1
Art. 91430697. Complexe immobilier à vendre dans le village de Sumino, composé de plusieurs …
$259,745
Laisser une demande
Propriété commerciale 3 926 m² dans Sumino, Russie
Propriété commerciale 3 926 m²
Sumino, Russie
Surface 3 926 m²
Sol 1/1
Art. 90423798. Le complexe d'entrepôts sur le terrain de zeil avec le numéro cadastral: 47:2…
$259,745
Laisser une demande
Propriété commerciale 672 m² dans Klopickoe selskoe poselenie, Russie
Propriété commerciale 672 m²
Klopickoe selskoe poselenie, Russie
Surface 672 m²
Sol 1/1
Art. 9143142. Un entrepôt sur terrain agricole est proposé à la vente, utilisé précédemment …
$25,974
Laisser une demande
Propriété commerciale 4 625 m² dans Klopickoe selskoe poselenie, Russie
Propriété commerciale 4 625 m²
Klopickoe selskoe poselenie, Russie
Surface 4 625 m²
Sol 1/1
Art. 90846368. A vendre complexe de production et d'entrepôt sur un terrain de 2,2 hectares …
$272,732
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 417 m² dans Sumino, Russie
Propriété commerciale 1 417 m²
Sumino, Russie
Surface 1 417 m²
Sol 1/1
Article 88040843. Un bâtiment indépendant (NEO) sur un terrain de 1,22 hectares (cadastre sé…
$209,876
Laisser une demande
Propriété commerciale 800 m² dans Sumino, Russie
Propriété commerciale 800 m²
Sumino, Russie
Surface 800 m²
Sol 2/2
Art. 88043180. Bâtiment administratif de 799 m2 sur un terrain de 1290 m2. Terre des établis…
$234,567
Laisser une demande
Propriété commerciale 497 m² dans Volosovo, Russie
Propriété commerciale 497 m²
Volosovo, Russie
Surface 497 m²
Sol 1/1
Art. 88041667. Un entrepôt séparé avec une bonne entrée en asphalte pour le déchargement et …
$80,247
Laisser une demande
Propriété commerciale 509 m² dans Sumino, Russie
Propriété commerciale 509 m²
Sumino, Russie
Surface 509 m²
Sol 1/1
Art. 90841611. L'entrepôt est en excellent état de fonctionnement, utilisé précédemment comm…
$96,774
Laisser une demande
Propriété commerciale 24 200 m² dans Sumino, Russie
Propriété commerciale 24 200 m²
Sumino, Russie
Surface 24 200 m²
Sol 1/1
Art. 88038008. Le complexe immobilier se compose de deux terrains agricoles, pour placer des…
$333,332
Laisser une demande
Realting.com
