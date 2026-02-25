Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Khimki
  4. Commercial

Immobilier commercial en Khimki, Russie

des bureaux
7
7 propriétés total trouvé
Bureau 1 300 m² dans Khimki, Russie
Bureau 1 300 m²
Khimki, Russie
Surface 1 300 m²
Sol 19
Numéro d'identification: L8061 Bureau de 1.300 m2 au 19ème étage dans le centre d'affaires C…
$3,71M
Laisser une demande
Bureau 1 300 m² dans Khimki, Russie
Bureau 1 300 m²
Khimki, Russie
Surface 1 300 m²
Sol 2
Numéro d'identification: L7069 Cher locataire, nous vous invitons à louer un espace de burea…
$25,755
Laisser une demande
Bureau 1 300 m² dans Khimki, Russie
Bureau 1 300 m²
Khimki, Russie
Surface 1 300 m²
Sol 2
Numéro d'identification: L8062 Nous vous proposons à la location un bureau de 1300 m2 au 2èm…
$25,755
Laisser une demande
Bureau 145 m² dans Khimki, Russie
Bureau 145 m²
Khimki, Russie
Surface 145 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L12174 Vente d'espace de vente au détail PSN 145,6 m2 dans le secte…
$680,739
Laisser une demande
Bureau 145 m² dans Khimki, Russie
Bureau 145 m²
Khimki, Russie
Surface 145 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L12175 Vente d'espace de vente au détail PSN 145,6 m2 dans le secte…
$680,739
Laisser une demande
Bureau 1 397 m² dans Khimki, Russie
Bureau 1 397 m²
Khimki, Russie
Surface 1 397 m²
Sol 9
Numéro d'identification: L7072 Cher locataire, nous vous proposons de louer dans le BC "Khim…
$27,682
Laisser une demande
Bureau 1 300 m² dans Khimki, Russie
Bureau 1 300 m²
Khimki, Russie
Surface 1 300 m²
Sol 19
Numéro d'identification: L5208 ACHETS D'ATTENTION: À VENDRE est le 19ème étage dans le bâtim…
$3,71M
Laisser une demande
Realting.com
Aller