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Entrepôts à vendre en Oblast de Kaliningrad, Russie

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Entrepôt 1 282 m² dans Kaliningrad, Russie
Entrepôt 1 282 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 1 282 m²
Entrepôt en rénovation, avec zone de chargement et de déchargement pour camions. Hauteur du …
$1,32M
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