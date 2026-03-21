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Entrepôts à vendre en Dmitrovsky District, Russie

propriété commerciale
49
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48 propriétés total trouvé
Entrepôt 38 000 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 38 000 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 38 000 m²
Sol 1
Un terrain de 3,8 hectares est proposé à la vente. Lieu: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. Numéro d…
$1,61M
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Entrepôt 3 550 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 3 550 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 3 550 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Dmitrov, Bely Rast village, …
$49,449
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Entrepôt 3 965 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 3 965 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 3 965 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Kamen…
$5,62M
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Entrepôt 1 570 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 1 570 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 1 570 m²
Sol 1
Léger industriel - complexes de production et d'entreposage Nous offrons à la vente des loc…
$2,55M
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Entrepôt 25 044 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 25 044 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 25 044 m²
Sol 1
A louer classe complexe entrepôt "A". L'entrepôt est situé sur la première ligne de l'autor…
$310,328
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Entrepôt 16 489 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 16 489 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 16 489 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w11947 Un complexe d'entrepôt détaché de la classe "A" est proposé …
$262,698
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Entrepôt 1 307 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 1 307 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 1 307 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Kamen…
$1,85M
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Entrepôt 6 257 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 6 257 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 6 257 m²
Sol 1
Léger industriel - complexes de production et d'entreposage Nous offrons à la vente des loc…
$11,62M
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Entrepôt 5 481 m² dans poselok sovhoza Ostankino, Russie
Entrepôt 5 481 m²
poselok sovhoza Ostankino, Russie
Surface 5 481 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Dmitrov, le village de la ferm…
$92,496
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Entrepôt 4 868 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 4 868 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 4 868 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Ka…
$84,769
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Entrepôt 28 713 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 28 713 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 28 713 m²
Sol 1
Léger industriel - complexes de production et d'entreposage Nous offrons à la vente des loc…
$46,66M
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Entrepôt 870 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 870 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 870 m²
Sol 1
Des installations de production et de stockage de Light Industrial format sont offertes à la…
$1,32M
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Entrepôt 35 276 m² dans poselok sovhoza Ostankino, Russie
Entrepôt 35 276 m²
poselok sovhoza Ostankino, Russie
Surface 35 276 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt est offert à la location. La superficie totale est de 35 276 m2. Dont: su…
$595,312
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Entrepôt 3 019 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 3 019 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 3 019 m²
Sol 1
Léger industriel - complexes de production et d'entreposage Nous offrons à la vente des loc…
$5,61M
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Entrepôt 100 000 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 100 000 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Un terrain de 11,1 hectares est proposé à la vente. Lieu: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. Numéro …
$4,72M
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Entrepôt 36 824 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 36 824 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 36 824 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w11949 Le complexe d'entrepôt de classe "A" est offert à la locatio…
$586,670
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Entrepôt 55 000 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 55 000 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 55 000 m²
Sol 1
Un terrain de 5,5 hectares est proposé à la vente. Lieu: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. Numéro d…
$2,34M
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Entrepôt 72 000 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 72 000 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 72 000 m²
Sol 1
A Classe C zone ouverte est offert à la location. Région de Moscou, Dmitrov, village de Zara…
$50,146
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Entrepôt 1 570 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 1 570 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 1 570 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Ka…
$27,343
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Entrepôt 965 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 965 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 965 m²
Sol 1
Léger industriel - complexes de production et d'entreposage Nous offrons à la vente des loc…
$1,57M
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Entrepôt 820 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 820 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 820 m²
Sol 1
Léger industriel - complexes de production et d'entreposage Nous offrons à la vente des loc…
$1,33M
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Entrepôt 24 661 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 24 661 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 24 661 m²
Sol 1
A louer classe complexe entrepôt "A". L'entrepôt est situé sur la première ligne de l'autor…
$305,583
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Entrepôt 72 000 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 72 000 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 72 000 m²
Sol 1
A Classe C espace ouvert est proposé à la vente. Région de Moscou, Dmitrov, village de Zaram…
$4,18M
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Entrepôt 15 767 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 15 767 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 15 767 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Ka…
$274,537
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Entrepôt 15 767 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 15 767 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 15 767 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Kamen…
$25,62M
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Entrepôt 100 000 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 100 000 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Un terrain de 22,9 hectares est proposé à la vente. Lieu: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. Numéro …
$9,73M
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Entrepôt 6 502 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 6 502 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 6 502 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Ka…
$113,214
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Entrepôt 80 000 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 80 000 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 80 000 m²
Sol 1
Un terrain de 8 hectares est proposé à la vente. Lieu: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. Numéro d'i…
$3,40M
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Entrepôt 95 000 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 95 000 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 95 000 m²
Sol 1
Un terrain de 9,5 hectares est proposé à la vente. Lieu: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. Numéro d…
$4,04M
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Entrepôt 820 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 820 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 820 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Ka…
$14,276
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