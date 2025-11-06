Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Russie
  3. Chernyakhovsky District
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Chernyakhovsky District, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Chernyakhovsky District, Russie
Appartement 2 chambres
Chernyakhovsky District, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1/4
L'appartement a besoin de rénovation ! Le propriétaire est prêt pour un petit supplément pou…
$6,134
