Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. District fédéral central
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en District fédéral central, Russie

Moscou
41
Appartement Supprimer
Tout effacer
42 propriétés total trouvé
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails" dans Moscou, Russie
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails"
Moscou, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Sol 22/32
A 3-room apartment with an exclusive renovation is offered in one of the best residential co…
$2,545
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Appartement 5 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 5 chambres
Moscou, Russie
Chambres 5
Surface 400 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms with a total area of ​​500 m ² in   complex « Pokrovs…
$6,787
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 4 chambres
Moscou, Russie
Chambres 4
Surface 183 m²
A spacious apartment with an area of ​​183 m ² with   fireplace in   house « Bryusov Lane, 6…
$5,091
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Moscou, Russie
Appartement 1 chambre
Moscou, Russie
Chambres 1
Surface 62 m²
Sol 10/1
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​65 m ² in   Neva Towers complex on   11…
$2,828
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 150 m²
Apartment with   2 bedrooms with an area of ​​150 m ² Located on   3rd floor in   Club House…
$5,475
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 150 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club complex « Agalarov …
$5,085
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 283 m²
two -level penthouse in   quiet lane at   Pokrovsky Boulevard Kursk, 10 minutes 1 200 …
$13,559
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 140 m²
Spacieux appartement de deux niveaux avec 2 chambres d'une superficie totale de 140 m2 dans …
$3,054
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 350 m²
Sol 21
two -level penthaus with an area of ​​350 m ² in   complex « quarter 38a » on   21 floor. Th…
$11,312
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 4 chambres
Moscou, Russie
Chambres 4
Surface 250 m²
A spacious two -level apartment with an area of ​​250 m ² in   House on   Patriarchal ponds.…
$4,520
par mois
Laisser une demande
Appartement 6 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 6 chambres
Moscou, Russie
Chambres 6
Surface 500 m²
Vid apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​500 m ² in   premium residential comp…
$16,949
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 224 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​224 m ² in   club house « 3rd …
$5,430
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 120 m²
Sol 11
Cozy apartment with an area of ​​120 m ² in   a business class complex « Elsinor » on   11th…
$2,260
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Moscou, Russie
Appartement 1 chambre
Moscou, Russie
Chambres 1
Surface 60 m²
Vidnaya apartments with   1st bedroom in   premium complex « Poklonnaya, 9 ». Apartments wit…
$3,959
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 4 chambres
Moscou, Russie
Chambres 4
Surface 270 m²
Sol 10
A spacious apartment with   4 bedrooms with a total area of ​​270 m ² in   house « Bolshoi T…
$7,353
par mois
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 5 chambres
Moscou, Russie
Chambres 5
Surface 305 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms in   Premium Club House « Roman House ». Apartment wi…
$9,050
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 198 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​198 m ² in   Complex « Eropopinsky, 16 » …
$10,181
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Moscou, Russie
Appartement 1 chambre
Moscou, Russie
Chambres 1
Surface 70 m²
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​70 m ² in   quarter of the business cla…
$2,262
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 140 m²
Corner apartments with   3 bedrooms in   Bogen House Deluxe Club House. Apartments with a to…
$6,787
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 95 m²
Corner apartments with   2 bedrooms with a total area of ​​95 m ² In   Neva Towers premium s…
$4,412
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 156 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​156 m ² in   club house « passionate boul…
$5,091
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 200 m²
Sol 3
A spacious apartment with   3 bedrooms and   terrace in   a complex on   New Arbat. Apartmen…
$6,222
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 145 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   Complex « Vorobyovs Moun…
$5,091
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 150 m²
Cozy apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club house Deluxe Class…
$26,018
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 110 m²
Apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​110 m ² in   premium complex « garden qua…
$6,780
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 145 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   house « Obolensky…
$5,656
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Odincovskij gorodskoj okrug, Russie
Appartement 3 chambres
Odincovskij gorodskoj okrug, Russie
Chambres 3
Surface 220 m²
spacious and   bright apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​220 m ² in   premiu…
$3,955
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 100 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​100 m ² in   complex « house on   Mos…
$3,394
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 4 chambres
Moscou, Russie
Chambres 4
Surface 160 m²
species penthouse with an area of ​​160 m ² with   own terrace in   club house « Filippovsky…
$8,475
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 210 m²
A spacious apartment with an area of ​​210 m ² in   house next to   patriarchal ponds. The l…
$5,656
par mois
Laisser une demande