Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Moscou
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Moscou, Russie

Appartement Supprimer
Tout effacer
41 propriété total trouvé
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails" dans Moscou, Russie
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails"
Moscou, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Sol 22/32
A 3-room apartment with an exclusive renovation is offered in one of the best residential co…
$2,545
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Moscou, Russie
Appartement 1 chambre
Moscou, Russie
Chambres 1
Surface 60 m²
Vidnaya apartments with   1st bedroom in   premium complex « Poklonnaya, 9 ». Apartments wit…
$3,959
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 150 m²
Apartment with   2 bedrooms with an area of ​​150 m ² Located on   3rd floor in   Club House…
$5,475
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Moscou, Russie
Appartement 1 chambre
Moscou, Russie
Chambres 1
Surface 62 m²
Sol 10/1
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​65 m ² in   Neva Towers complex on   11…
$2,828
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 145 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   Complex « Vorobyovs Moun…
$5,091
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 140 m²
Corner apartments with   3 bedrooms in   Bogen House Deluxe Club House. Apartments with a to…
$6,787
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 110 m²
Apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​110 m ² in   premium complex « garden qua…
$6,780
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 140 m²
Spacieux appartement de deux niveaux avec 2 chambres d'une superficie totale de 140 m2 dans …
$3,054
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 4 chambres
Moscou, Russie
Chambres 4
Surface 250 m²
A spacious two -level apartment with an area of ​​250 m ² in   House on   Patriarchal ponds.…
$4,520
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 189 m²
Sol 36
Vid angular apartments in   premium skyscraper complex « city of capital » on   36th floor. …
$9,050
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Moscou, Russie
Appartement 1 chambre
Moscou, Russie
Chambres 1
Surface 70 m²
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​70 m ² in   quarter of the business cla…
$2,262
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 150 m²
Cozy apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club house Deluxe Class…
$26,018
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 156 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​156 m ² in   club house « passionate boul…
$5,091
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 145 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   house « Obolensky…
$5,656
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 180 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​180 m ² in   Deluxe Complex « …
$3,676
par mois
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 5 chambres
Moscou, Russie
Chambres 5
Surface 400 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms with a total area of ​​500 m ² in   complex « Pokrovs…
$6,787
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 230 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms in   Deluxe Clause Complex « New Ostozhenka » In   Ha…
$6,787
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 350 m²
Sol 21
two -level penthaus with an area of ​​350 m ² in   complex « quarter 38a » on   21 floor. Th…
$11,312
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 164 m²
Appartement de 2 chambres d'une superficie totale de 164 m2 dans le complexe premium "Réside…
$7,353
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Moscou, Russie
Appartement 1 chambre
Moscou, Russie
Chambres 1
Surface 51 m²
designer apartments with an area of ​​51 m ² in   premium premium Prime Park on   28th floor…
$3,959
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 150 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club complex « Agalarov …
$5,085
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 4 chambres
Moscou, Russie
Chambres 4
Surface 232 m²
Two-level apartment with   4 bedrooms with a total area of ​​232 m ² in   premium complex « …
$7,353
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 4 chambres
Moscou, Russie
Chambres 4
Surface 270 m²
Sol 10
A spacious apartment with   4 bedrooms with a total area of ​​270 m ² in   house « Bolshoi T…
$7,353
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 200 m²
Sol 3
A spacious apartment with   3 bedrooms and   terrace in   a complex on   New Arbat. Apartmen…
$6,222
par mois
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 5 chambres
Moscou, Russie
Chambres 5
Surface 305 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms in   Premium Club House « Roman House ». Apartment wi…
$9,050
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 283 m²
two -level penthouse in   quiet lane at   Pokrovsky Boulevard Kursk, 10 minutes 1 200 …
$13,559
par mois
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Moscou, Russie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Moscou, Russie
Chambres 4
Surface 384 m²
two -level penthouse in   a complex of low -rise houses « fantasies ». Apartment with   4 be…
$12,443
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 160 m²
Apartment with   panoramic windows and   design repair in   Moscow Center pipe, 2 minutes…
$4,407
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 3 chambres
Moscou, Russie
Chambres 3
Surface 180 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​180 m ² in   complex « Russian modern » o…
$4,525
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moscou, Russie
Appartement 2 chambres
Moscou, Russie
Chambres 2
Surface 100 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​100 m ² in   complex « house on   Mos…
$3,394
par mois
Laisser une demande