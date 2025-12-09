Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Roumanie
  3. Vaslui
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Vaslui, Roumanie

Fabrication Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Fabrication 46 553 m² dans Vaslui, Roumanie
Fabrication 46 553 m²
Vaslui, Roumanie
Surface 46 553 m²
Sol 1/1
Oil & Biodiesel Production Opportunité d'investissement Vaslui - Roumanie Cette proposition …
$13,98M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller