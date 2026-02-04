Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Otopeni, Roumanie

2 propriétés total trouvé
Investissez dans des chambres d’hôtel près de l’aéroport de Bucarest — forte rentabilité sous la marque Wyndham dans Otopeni, Roumanie
Investissez dans des chambres d'hôtel près de l'aéroport de Bucarest — forte rentabilité sous la marque Wyndham
Otopeni, Roumanie
Surface 28 m²
Nombre d'étages 3
Chambres d’hôtel à vendre au Wyndham Garden Bucharest Airport (Bucarest, Roumanie) Offre …
Prix ​​sur demande
Hôtel 25 m² dans Otopeni, Roumanie
Hôtel 25 m²
Otopeni, Roumanie
Surface 25 m²
Nombre d'étages 4
Chambres d'hôtel à vendre à l'aéroport Wyndham Garden Bucarest (Bucharest, Roumanie).Offre d…
$197,617
