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Propriétées résidentielles à vendre en Otopeni, Roumanie

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Otopeni, Roumanie
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Studio 1 chambre
Otopeni, Roumanie
Nombre de pièces 1
Surface 25 m²
Sol 2/4
Des chambres d’hôtel sont proposées à la vente dans l’Wyndham Garden Bucharest Airport (Buca…
$49,415
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Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
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