Apart hôtel Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Revenu garanti pour la période de construction!

Investissement dans une chambre d'hôtel à Bucarest: Wyndham Garden près de l'aéroport Henri Coandă

Cherchez-vous une option de placement immobilier fiable avec un revenu projeté?

Une chambre d'hôtel à Wyndham Garden (Bucharest) est une solution pour ceux qui veulent obtenir la rentabilité et profiter des privilèges du propriétaire. Hôtel 4* est situé à seulement 150 mètres de l'aéroport international Henri Coandă, ce qui garantit une demande stable: le trafic de passagers à l'aéroport dépasse 17 millions de personnes par an. Au centre de Bucarest - 20-25 minutes en voiture.

Fonds de chambre: Standard et Suite

L'hôtel dispose de 276 chambres de deux catégories:

Standard (25 m2, jusqu'à 2 personnes) - 204 chambres.

Suite (30 m2, jusqu'à 4 personnes) - 72 chambres.

Chaque chambre est conçue avec un accent sur le confort et la fonctionnalité:

Isolation acoustique professionnelle (niveau d'absorption du bruit 25-30 dB)

Décoration moderne et mobilier ergonomique

Smart TV, air conditionné, espace de travail

Wi-Fi haut débit

Le confort acoustique est obtenu grâce à des fenêtres multicouches avec film absorbant le bruit, des murs avec un coefficient d'absorption sonore accru et des matériaux isolant les vibrations - le bruit extérieur n'est pas audible dans les chambres même pendant les heures de pointe de charge de l'aéroport.

Options d'achat et rentabilité

Norme :

Nombre complet : 200 000 € → avec 100% de paiement prix 194 000 € (réduction de 3%, économies 6 000 €).

1/2 chambres : 100 000 € (50% immédiatement, 50% après un an).

1/4 chambre: 47.000 € (paiement à 100%).

Suite:

Nombre complet : 240 000 € → avec un prix de paiement à 100% 215 000 € (réduction de 10%, économies de 25 000 €).

1/2 chambres : 120 000 € (50% immédiatement, 50% après un an).

1/4 chambre: 60 000 € (paiement à 100%).

Versements disponibles:

35 % – mise de fonds;

55 % – paiements mensuels égaux;

10% lorsque vous recevez vos clés.

Rentabilité garantie pour la période de construction:

Standard - 6 % par an;

Suite - 7% par an.

Les intérêts sont imputés sur le montant payé au cours des six premiers mois.

Réductions et privilèges supplémentaires

Avec 100% paiement complet de la chambre complète - réduction 3%

Lors de l'achat de 2 chambres complètes – 2% supplémentaire

Lors de l'achat de 3 chambres complètes – 3% supplémentaire

Privilèges pour les propriétaires:

Chambre complète - 14 jours gratuits de séjour à l'hôtel par an.

1/2 chambres – 7 jours gratuits par an (quel que soit la catégorie).

1/4 chambre - aucun logement gratuit n'est prévu.

Infrastructure et caractéristiques du projet

L'hôtel se compose de deux bâtiments:

Bâtiment A (3 étages) - VENDU

Bâtiment B (2 étages)

Superficie totale: 13 570 m2

Sur le territoire:

Lobby et réception 24/7;

Restaurant et café;

Zone SPA et salle de fitness;

4 salles de réunion, salle de conférence;

2 chambres d'enfants;

105 places de stationnement.

Avantages de l'emplacement et perspectives

150 mètres des terminaux de l'aéroport - proximité maximale du trafic passagers.

Accès facile aux quartiers d'affaires de Bucarest.

A proximité se trouvent de grandes infrastructures et des échangeurs de transport.

Gestion internationale de la marque hôtelière : conformité aux normes du réseau mondial.

La date de livraison de l'objet est juillet 2027.

Jardin de Wyndham - Roumanie

Le format est optimal pour plusieurs scénarios :

Passagers et voyageurs en transit

Voyages d'affaires et groupes corporatifs

Voyages en famille

Résidence de courte durée et longue durée

En raison de l'emplacement près de l'aéroport et de l'infrastructure développée, la demande d'hébergement reste élevée toute l'année, ce qui crée une charge stable et une rentabilité pour les propriétaires.



Si vous envisagez d'investir dans des propriétés hôtelières en Roumanie, Wyndham Garden à Bucarest offre une combinaison de rentabilité, de rabais, d'acomptes et de privilèges réels pour les propriétaires – en s'appuyant sur un flux de passagers stable et une marque reconnaissable.