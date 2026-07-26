Apart hôtel Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Revenu garanti pour la période de construction!
Investissement dans une chambre d'hôtel à Bucarest: Wyndham Garden près de l'aéroport Henri Coandă
Cherchez-vous une option de placement immobilier fiable avec un revenu projeté?
Une chambre d'hôtel à Wyndham Garden (Bucharest) est une solution pour ceux qui veulent obtenir la rentabilité et profiter des privilèges du propriétaire. Hôtel 4* est situé à seulement 150 mètres de l'aéroport international Henri Coandă, ce qui garantit une demande stable: le trafic de passagers à l'aéroport dépasse 17 millions de personnes par an. Au centre de Bucarest - 20-25 minutes en voiture.
Fonds de chambre: Standard et Suite
L'hôtel dispose de 276 chambres de deux catégories:
Chaque chambre est conçue avec un accent sur le confort et la fonctionnalité:
Le confort acoustique est obtenu grâce à des fenêtres multicouches avec film absorbant le bruit, des murs avec un coefficient d'absorption sonore accru et des matériaux isolant les vibrations - le bruit extérieur n'est pas audible dans les chambres même pendant les heures de pointe de charge de l'aéroport.
Options d'achat et rentabilité
Norme :
Suite:
Versements disponibles:
Rentabilité garantie pour la période de construction:
Les intérêts sont imputés sur le montant payé au cours des six premiers mois.
Réductions et privilèges supplémentaires
Privilèges pour les propriétaires:
Infrastructure et caractéristiques du projet
L'hôtel se compose de deux bâtiments:
Sur le territoire:
Gestion internationale de la marque hôtelière : conformité aux normes du réseau mondial.
La date de livraison de l'objet est juillet 2027.
Jardin de Wyndham - Roumanie
Le format est optimal pour plusieurs scénarios :
En raison de l'emplacement près de l'aéroport et de l'infrastructure développée, la demande d'hébergement reste élevée toute l'année, ce qui crée une charge stable et une rentabilité pour les propriétaires.
Si vous envisagez d'investir dans des propriétés hôtelières en Roumanie, Wyndham Garden à Bucarest offre une combinaison de rentabilité, de rabais, d'acomptes et de privilèges réels pour les propriétaires – en s'appuyant sur un flux de passagers stable et une marque reconnaissable.