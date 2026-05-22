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Demeures avec terrasse à vendre en Roumanie

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1 propriété total trouvé
Manoir 5 chambres dans Bucarest, Roumanie
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Manoir 5 chambres
Bucarest, Roumanie
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 764 m²
Nombre d'étages 2
Situé à Tineretului (secteur 4), le quartier le plus recherché de Bucarest, ce manoir magnif…
$1,99M
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