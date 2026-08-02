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Propriétés d'investissement à vendre en Bucarest, Roumanie

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Investissement 25 m² dans Bucarest, Roumanie
Investissement 25 m²
Bucarest, Roumanie
Surface 25 m²
Revenu garanti pour la période de construction!Investissement dans une chambre d'hôtel à Buc…
$55,531
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