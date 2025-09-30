Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Roumanie
  3. Résidentiel
  4. Appartement
  5. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Roumanie

Bucarest
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bucarest, Roumanie
Appartement 1 chambre
Bucarest, Roumanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 2/6
135/500 We present to you a prime Airbnb investment opportunity located in a vibrant new …
$187,546
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Real Estate
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Roumanie

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller