Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Sao Bartolomeu de Messines
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal

6 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 3 chambres
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Located in the charming and authentic village of PÃªra, Algarve, this beautifully presented …
$653,931
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 3 chambres
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 184 m²
Discover a unique opportunity to own a fully self-sufficient off-grid estate in the heart of…
$781,245
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 3 chambres
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 120 m²
Discover a truly unique rural retreat in the hills of the Algarve a beautiful villa nestled …
$781,245
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
OneOne
Villa 3 chambres dans Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 3 chambres
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 120 m²
Discover a truly unique rural retreat in the hills of the Algarve a beautiful villa nestled …
$781,245
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 3 chambres
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Located in the charming and authentic village of PÃªra, Algarve, this beautifully presented …
$653,931
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 6 chambres dans Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 6 chambres
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
$914,307
Laisser une demande
Melrose VillasMelrose Villas
Realting.com
Aller