Maisons à vendre en Santarém, Portugal

Ferreira do Zezere
3
3 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Ferreira do Zezere, Portugal
Maison 1 chambre
Ferreira do Zezere, Portugal
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 1/1
Ancienne maison à vendre. La superficie de la maison est de 100 m2. Situé sur un terrain de …
$92,107
Chalet 3 chambres dans Ferreira do Zezere, Portugal
Chalet 3 chambres
Ferreira do Zezere, Portugal
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
Sol 2/2
Une offre d'investissement intéressante est en vente. Trois postes 1. Terrain, surface 560,0…
$337,524
Maison 2 chambres dans Ferreira do Zezere, Portugal
Maison 2 chambres
Ferreira do Zezere, Portugal
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2/2
A vendre maison à rénover avec des salles de service public. Surface de la maison 180.0 m2. …
$117,217
Caractéristiques des propriétés en Santarém, Portugal

