  2. Portugal
  3. Santa Cruz
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Santa Cruz, Portugal

Canico
6
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Santa Cruz, Portugal
Villa 4 chambres
Santa Cruz, Portugal
Chambres 4
Surface 372 m²
La villa est située dans un quartier calme avec sur une colline ensoleillée avec une magnifi…
$991,649
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Santa Cruz, Portugal
Villa 3 chambres
Santa Cruz, Portugal
Chambres 3
Surface 440 m²
Cette villa de trois chambres et piscine est conçue en utilisant des détails architecturaux …
$641,655
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Santa Cruz, Portugal
Maison 3 chambres
Santa Cruz, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 238 m²
Nombre d'étages 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
Laisser une demande
