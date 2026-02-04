Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Parchal
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Parchal, Portugal

3 propriétés total trouvé
Duplex 1 chambre dans Parchal, Portugal
Duplex 1 chambre
Parchal, Portugal
Chambres 1
Surface 93 m²
Appartement de 2 étages avec 1 chambre dans le complexe d'élite Gramacho Residences. L'appar…
$306,291
Laisser une demande
Maison dans Parchal, Portugal
Maison
Parchal, Portugal
Surface 800 m²
Entrepôt, 800 m2, exploitation vinicole, construit en 2019, situé à Parchal, Lagoa. Comprend…
$2,56M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Parchal, Portugal
Villa 3 chambres
Parchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Fantastique villa située à Bela Vista Parchal. Composée de trois chambres, toutes avec des …
$623,420
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller