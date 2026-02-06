Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de appartements en Oeiras, Portugal

Appartement de 3 chambres au Oeiras Golf Residence | Finitions premium | Environnement verdoyant dans Barcarena, Portugal
Appartement de 3 chambres au Oeiras Golf Residence | Finitions premium | Environnement verdoyant
Barcarena, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 3/4
Ce superbe appartement de 3 chambres, situé au 3ᵉ étage d’un immeuble résidentiel au sein du…
$2,316
par mois
Agence
Blackoak
Langues
English, Portugues
