Maisons à vendre en Odiaxere, Portugal

9 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Odiaxere, Portugal
Maison 5 chambres
Odiaxere, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 299 m²
Villa située dans un quartier résidentiel calme à la périphérie de Lagos. Ses environs sont …
$2,89M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Odiaxere, Portugal
Maison 3 chambres
Odiaxere, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 198 m²
Propriété récemment rénovée située dans l'un des endroits les plus recherchés à Lagos.Le qua…
$1,44M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Odiaxere, Portugal
Villa 4 chambres
Odiaxere, Portugal
Chambres 4
Surface 400 m²
Une occasion rare d'avoir une villa moderne d'un étage conçue par l'un des architectes portu…
$1,80M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Odiaxere, Portugal
Maison 5 chambres
Odiaxere, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 299 m²
Villa située dans un quartier résidentiel calme à la périphérie de Lagos. Ses environs sont …
$2,89M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Odiaxere, Portugal
Maison 3 chambres
Odiaxere, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 198 m²
Propriété récemment rénovée située dans l'un des endroits les plus recherchés à Lagos.Le qua…
$1,44M
Laisser une demande
