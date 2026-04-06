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Studios à vendre en Matosinhos, Portugal

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Matosinhos, Portugal
Studio 1 chambre
Matosinhos, Portugal
Chambres 1
Surface 39 m²
Un tout nouveau studio T1 (T0) d'une superficie totale de 39 m2, un balcon de 3 m2 et une sa…
$172,680
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