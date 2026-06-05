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Appartements avec garage à vendre en Loures, Portugal

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Appartement 2 chambres dans Loures, Portugal
Appartement 2 chambres
Loures, Portugal
Chambres 2
Surface 85 m²
Appartement de 85 m2 avec 2 chambres et une terrasse de 37 m2, situé dans le nouveau complex…
$539,995
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Caractéristiques des propriétés en Loures, Portugal

avec Jardin
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