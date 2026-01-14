Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de penthouses en Lisbonne, Portugal

Appartement de 3 chambres avec balcon, situé Rua Conde Redondo, à Lisbonne. dans Lisbonne, Portugal
Appartement de 3 chambres avec balcon, situé Rua Conde Redondo, à Lisbonne.
Lisbonne, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol 5/5
Inséré dans un immeuble de style lisboète traditionnel, cet appartement se distingue par ses…
$2,858
par mois
Agence
Blackoak
Langues
English, Portugues
