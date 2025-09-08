Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lisbonne
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Jardin

Penthouses avec jardin à vendre en Lisbonne, Portugal

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Alcabideche, Portugal
Penthouse 4 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 4
Surface 211 m²
Penthouse de 4 chambres situé au troisième étage, caractérisé par une grande et intimité. Ce…
$3,25M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Lisbonne, Portugal

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller