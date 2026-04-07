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Maisons de ville à vendre en Lagos, Portugal

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3 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Luz, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Surface 124 m²
Cette villa de 3 chambres, située dans un emplacement privilégié à quelques minutes de la pl…
$613,935
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Maison de ville 4 chambres dans Lagos, Portugal
Maison de ville 4 chambres
Lagos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 145 m²
A courte distance de la plage de Porto de Mós, des principaux services et points d'intérêt d…
$644,553
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Maison de ville 5 chambres dans Lagos, Portugal
Maison de ville 5 chambres
Lagos, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 221 m²
Villa de 5 chambres, située dans un quartier calme et proche de la ville de Lagos. Construi…
$528,321
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