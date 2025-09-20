Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Ferreira do Zezere, Portugal

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Ferreira do Zezere, Portugal
Maison 2 chambres
Ferreira do Zezere, Portugal
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 2/2
Une offre rare sur le marché. Location d'une maison de deux étages. Au deuxième étage il y a…
$939
par mois
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
