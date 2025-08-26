Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Portugal

2 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Ferreira do Zezere, Portugal
Chalet 3 chambres
Ferreira do Zezere, Portugal
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
Sol 2/2
Une offre d'investissement intéressante est en vente. Trois postes 1. Terrain, surface 560,0…
$337,524
Chalet 4 chambres dans Oliveira de Azemeis, Portugal
Chalet 4 chambres
Oliveira de Azemeis, Portugal
Chambres 4
Surface 471 m²
Fantastic farm in Oliveira de Azeméis, with 59,100 m2 in Oliveira de Azeméis.Composed of 3 a…
$5,76M
