  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Camara de Lobos
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Camara de Lobos, Portugal

2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Camara de Lobos, Portugal
Villa 3 chambres
Camara de Lobos, Portugal
Chambres 3
Surface 245 m²
$615,369
Maison 3 chambres dans Camara de Lobos, Portugal
Maison 3 chambres
Camara de Lobos, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 302 m²
Nombre d'étages 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
