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Bord du lac Appartements à vendre en Almada, Portugal

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Appartement 2 chambres dans Almada, Portugal
Appartement 2 chambres
Almada, Portugal
Chambres 2
Surface 122 m²
Nouveau appartement de 2 chambres d'une superficie de 122 m2 avec balcon et parking dans le …
$807,075
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Caractéristiques des propriétés en Almada, Portugal

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