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Vue sur la mer Appartements à vendre en Wolomin County, Pologne

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Marki
14
Zabki
8
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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Zabki, Pologne
Appartement 1 chambre
Zabki, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 2/3
Un appartement confortable dans un nouveau bâtiment achevé en 2021. Situé au 2ème étage avec…
$167,093
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Agence
Mazur Estate
Langues
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Types de propriétés en Wolomin County

1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Wolomin County, Pologne

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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