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Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec vue sur la mer en Varsovie, Pologne

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8 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 000 m² dans Varsovie, Pologne
Propriété commerciale 1 000 m²
Varsovie, Pologne
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 000 m²
Sol 5/11
Un immeuble de grande classe. Son emplacement juste à côté du rond-point de Daszyńskiego off…
$47,425
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Propriété commerciale 10 m² dans Varsovie, Pologne
Propriété commerciale 10 m²
Varsovie, Pologne
Surface 10 m²
Sol 4/6
Espace de bureau prêt à louer avec des termes flexibles dans un bâtiment de classe A, avec a…
$689
par mois
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Propriété commerciale 1 000 m² dans Varsovie, Pologne
Propriété commerciale 1 000 m²
Varsovie, Pologne
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 000 m²
Sol 2/4
Un bureau moderne d'une superficie de 1000 m2 est disponible à la location dans le prestigie…
$17,751
par mois
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Propriété commerciale 1 037 m² dans Varsovie, Pologne
Propriété commerciale 1 037 m²
Varsovie, Pologne
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 037 m²
Sol 3/11
Un immeuble de grande classe près de la station de métro Rondo ONZ. L'emplacement garantit u…
$20,493
par mois
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Propriété commerciale 20 m² dans Varsovie, Pologne
Propriété commerciale 20 m²
Varsovie, Pologne
Surface 20 m²
Sol 4/6
Espace de bureau prêt à louer avec des termes flexibles dans un bâtiment de classe A, avec a…
$1,722
par mois
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Propriété commerciale 1 100 m² dans Varsovie, Pologne
Propriété commerciale 1 100 m²
Varsovie, Pologne
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 100 m²
Sol 11/11
Un bâtiment prestigieux situé à Rondo Daszyńskiego, juste à côté de la deuxième ligne de mét…
$28,084
par mois
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Propriété commerciale 906 m² dans Varsovie, Pologne
Propriété commerciale 906 m²
Varsovie, Pologne
Nombre de salles de bains 6
Surface 906 m²
Sol 10/11
Le concept de bureaux flexibles dans l'un des bâtiments de bureaux les plus reconnaissables …
$49,015
par mois
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Propriété commerciale 1 500 m² dans Varsovie, Pologne
Propriété commerciale 1 500 m²
Varsovie, Pologne
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 500 m²
Sol 11/11
Un bureau est disponible à la location dans l ' un des endroits les plus actifs du centre de…
$45,430
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Varsovie, Pologne

avec Garage
avec Vue sur la montagne
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