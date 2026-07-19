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Appartements à vendre en Trzcianka, Pologne

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Appartement 2 chambres dans Trzcianka, Pologne
Appartement 2 chambres
Trzcianka, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 63 m²
Appartement 2 pièces avec jardin – Stork
$73,819
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Agence
Zaitseva Estates
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Appartement dans Trzcianka, Pologne
Appartement
Trzcianka, Pologne
Surface 4 580 m²
1) Trzcianka – quelques mots sur l'emplacement urbain Trzcianka (province de Wielkopolskie, …
$1,56M
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