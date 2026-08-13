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Appartements avec garage à vendre en Radom, Pologne

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Appartement 1 chambre dans Radom, Pologne
Appartement 1 chambre
Radom, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 4/7
Sur l'investissement Une nouvelle dimension de l'élégance Rezydencja шwierkowa est un inves…
$102,678
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Agence
Mazur Estate
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Caractéristiques des propriétés en Radom, Pologne

avec Vue sur la montagne
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