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Propriétées résidentielles à vendre en Powiat de Racibórz, Pologne

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1 propriété total trouvé
Appartement dans Rudy, Pologne
Appartement
Rudy, Pologne
Surface 912 m²
A vendre chantier 913/1 Paproć gm. Nouveau Tomyśl MPZP – bâtiment pour une seule famille (MN)
$34,813
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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