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Loyer mensuel de appartements en Puszczykowo, Pologne

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Appartement 1 chambre dans Puszczykowo, Pologne
Appartement 1 chambre
Puszczykowo, Pologne
Nombre de pièces 1
Surface 20 m²
Si vous cherchez un petit appartement économique où vous pouvez travailler en même temps, ap…
$432
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
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