Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Poznań County
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de immobiliers en Poznan County, Pologne

;
Lubon
5
19 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Tulce, Pologne
Appartement 1 chambre
Tulce, Pologne
Nombre de pièces 1
Surface 36 m²
L'appartement de Tulce près de Poznań
$476
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Atterrir dans Wysogotowo, Pologne
Atterrir
Wysogotowo, Pologne
Surface 2 300 m²
Terrain d'investissement 2300 m2 – Hautement préparé près de Poznań
$922
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Gowarzewo, Pologne
Maison
Gowarzewo, Pologne
Surface 112 m²
Maison moderne avec jardin à Gowarzew – haut de gamme, idéal pour les exigences
$1,581
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Mazur EstateMazur Estate
Appartement dans Wysogotowo, Pologne
Appartement
Wysogotowo, Pologne
Surface 43 m²
Je recommande de louer un nouveau, très joli local de bureau – services d'environ. 42m2, sit…
$526
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Plewiska, Pologne
Appartement 3 chambres
Plewiska, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 63 m²
Plewiska, rue Kozłowskiego – appartement de 3 pièces avec une grande terrasse
$740
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Lodz, Pologne
Appartement 2 chambres
Lodz, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
JESZCZE LEPSZYWIDOKI 🙂
$582
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Komorniki, Pologne
Appartement 2 chambres
Komorniki, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Confortable appartement de 2 pièces avec place de parking
$579
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement dans Mosina, Pologne
Appartement
Mosina, Pologne
Surface 220 m²
A louer un bâtiment spacieux d'une superficie d'environ. 220 m2, composé de 5 chambres indép…
$1,554
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Lubon, Pologne
Appartement 2 chambres
Lubon, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
A louer appartement fonctionnel et entièrement équipé de 50.16 m2, situé dans une partie cal…
$606
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison 5 chambres dans Gruszczyn, Pologne
Maison 5 chambres
Gruszczyn, Pologne
Nombre de pièces 5
Surface 135 m²
Maison moderne 135 m2 de domaine de la chambre A louer une maison confortable et indépendan…
$1,817
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement dans Mosina, Pologne
Appartement
Mosina, Pologne
Surface 104 m²
A louer un service de 104 m2, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble de la rue Strzelecka à …
$1,106
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement dans Przezmierowo, Pologne
Appartement
Przezmierowo, Pologne
Surface 45 m²
OFFRE DE PRÉPARATION
$608
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 4 chambres dans Lubon, Pologne
Appartement 4 chambres
Lubon, Pologne
Nombre de pièces 4
Surface 74 m²
A louer appartement de 73,6 m2, situé au 3ème étage de l'immeuble avec ascenseur au 26 Jana …
$661
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement dans Lubon, Pologne
Appartement
Lubon, Pologne
Surface 109 m²
Bâtiment pour le bail 108.51 m2
$1,718
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Gruszczyn, Pologne
Maison
Gruszczyn, Pologne
Surface 135 m²
Maison moderne 135 m2 de domaine de la chambre
$1,817
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement dans Skorzewo, Pologne
Appartement
Skorzewo, Pologne
Surface 150 m²
Logement de service à louer – Skórzewo, Poznańska (150 m2)
$2,379
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Lubon, Pologne
Maison
Lubon, Pologne
Surface 200 m²
Maison élégante de 200 m2 à louer Pour des buts commerciaux. Idéal sous Cabinet / Centre de thérapie
$2,617
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Dabrowka, Pologne
Appartement 3 chambres
Dabrowka, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 67 m²
spacieux 3 chambres , Terrasse et balcon , Place de parking ,
$764
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Lubon, Pologne
Appartement 2 chambres
Lubon, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Appartement confortable et entièrement équipé de 2 pièces situé au premier étage d'un bâtime…
$685
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram

Types de propriétés en Poznan County

appartements
maisons
Realting.com
Aller