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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Voïvodie de Poméranie, Pologne

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Dantzig, Pologne
Appartement 1 chambre
Dantzig, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 2/4
Appartement dans un bloc d'appartements construit en 2024! Nous vous invitons à vous famili…
$742
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Agence
Mazur Estate
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Voïvodie de Poméranie, Pologne

avec Garage
avec Vue sur la montagne
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