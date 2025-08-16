Appartements à vendre en Piastów, Pologne

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Piastów, Pologne
Appartement 3 chambres
Piastów, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Nombre d'étages 1
Vente Appartement duplex unique avec jardin à Piastów.78.35 m2, 4 pièces, rez-de-chaussée 1e…
$280,048
Appartement 1 chambre dans Piastów, Pologne
Appartement 1 chambre
Piastów, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 4/4
Vente Appartement à Piastów, ks. Ignacego Skorupki str.Appartement clé en main de 2 pièces (…
$144,086
Appartement 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartement 3 chambres
Varsovie, Pologne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/4
A vendre appartements de 2/3/4/5/6 pièces dans un nouveau complexe de 4 étages avec 56 appar…
$167,428
