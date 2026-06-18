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Propriétées résidentielles à vendre en Miedzyrzec Podlaski, Pologne

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Miedzyrzec Podlaski, Pologne
Appartement 2 chambres
Miedzyrzec Podlaski, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 4
Nous vous proposons à la vente un appartement coopératif de 57,31 m2 dans un bloc d'appartem…
$87,691
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